Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli’de babası merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismini taşıyan bulvarı ziyaret etti.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Ömer Kocamanoğlu da ziyaret programına katılarak, bu anlamlı ana tanıklık etti.

"Yeni nesillere aktarılması çok kıymetli"

Fatih Erbakan ise karardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi, "Değerli Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizli’de çok önemli bir bulvarda merhum Erbakan Hocamızın isminin yaşatılması bizleri de son derece bahtiyar etti. Merhum Erbakan’ın örnek alınan özelliklerinin yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması son derece önemli. Kendilerinin bu jesti bizleri çok mutlu etti. Değerli Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum"

Partinin kongresine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı Denizli’de ağırlayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ve kıymetli dava arkadaşlarımızın katılımlarıyla Denizli 2. Olağan İl Kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. İl Başkanımız Ömer Kocamanoğlu’nu ve göreve gelen yeni yönetimi tebrik ediyor, çıktıkları bu kutlu yolda üstün başarılar diliyoruz. Kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın isminin verildiği Necmettin Erbakan Bulvarını ziyaret ettik. Bu anlamlı karardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Milli hafızamızda derin izler bırakan büyük bir devlet adamının isminin Denizli’mizde yaşatılacak olması bizleri onurlandırdı" dedi.

Ziyaret, bulvarın başlangıç noktasında yapılan yürüyüş ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.