Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde ormanlık alana yakın bir bölgede ayı görüldü. Belde sakinleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, özellikle gençler bu beklenmedik anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek’in kırsal kesiminde doğa yürüyüşleri ve piknik alanı olarak sıkça tercih edilen ormanlık bölge yakınında bir ayı görüntülendi. Ayının beldeye kadar yaklaşması vatandaşlarda merak uyandırırken, olay anında orada bulunan gençler cep telefonlarıyla ayıyı görüntülemeyi başardı.

Kaydedilen görüntülerde, ayının herhangi bir saldırganlık göstermeden sakin şekilde ilerlediği ve bir süre sonra yeniden ormanın derinliklerine doğru gözden kaybolduğu görüldü.

Yetkililer, vatandaşları özellikle doğa yürüyüşleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.