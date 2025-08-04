Kütahya Müftülüğü’ne bağlı Emir Sultan Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri ve hocaları, Yoncalı Mesire Alanı’nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Doğanın güzelliği eşliğinde gerçekleşen etkinlikte sohbetler edildi, oyunlar oynandı ve paylaşım ruhu pekiştirildi. Öğrenciler ve hocaları hem eğlenceli vakit geçirip hem de kaynaşma imkânı buldu.

Hafızlık öğrencileri, öğle namazını kurs öğreticilerinden Süleyman Uzun’un imametinde Selçuklu Camii’nde kılarak manevi bir atmosfer yaşadı. Gün boyu doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, neşeli bir etkinliğin mutluluğunu paylaştı.

Piknik programına Kütahya İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ve Şube Müdürü Halit Özaytaş da katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Etkinliğin, kurs öğrencilerinin motivasyonunu ve birlik beraberliğini olumlu yönde güçlendirdiği ifade edildi.