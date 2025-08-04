İzmir Çiğli'de istihdam garantili pastacılık kursu başlıyor. Çiğli Belediyesi, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 300 saat sürecek eğitim programı düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediyesi, meslek edindirme çalışmaları kapsamında Başkan Onur Emrah Yıldız, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ile protokol imzalayarak, pastacılık kurslarının ilk adımını atmıştı. Bu iş birliği çerçevesinde geçtiğimiz günlerde kursa seçilen 30 kursiyer ile bir araya gelindi.

İstihdam garantili olarak hayata geçirilen kurs 300 saat sürecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, hem kalfalık belgesi alarak mesleki yeterliliğe sahip olacak hem de iş garantisiyle istihdama kazandırılacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kursların önemine dikkati çekerek, “Çiğli’de hemşehrilerimizin meslek sahibi olmasını ve istihdama katılmasını çok önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz pastacılık kursları sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda geleceğe atılan güçlü bir adımdır. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odamız ile Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odamızla yaptığımız bu iş birliği, gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü kazandırma hedefimizi somutlaştırıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz çatısı altında başlattığımız bu kurslarda vatandaşlarımız, alanında uzman eğitmenler eşliğinde kapsamlı bir eğitim görecek" diye konuştu.

Amaçlarının Çiğli’de üreten, kazanan ve geleceğine güvenle bakan bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, "Çünkü biz, Çiğli’nin gençlerini, kadınlarını ve iş arayan vatandaşlarımızı desteklediğimizde hem onların hayatına hem de kentimizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmuş oluyoruz" dedi.