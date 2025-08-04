Kütahya’da, 2025 yılı 3. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, istihdam, mesleki eğitim ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.
Kurul gündeminde, şehrin istihdam politikaları, mesleki eğitim planlamaları ve iş gücü piyasasının gelişimine yönelik atılacak adımlar detaylı şekilde değerlendirildi. İstihdamın artırılması ve meslek edindirme çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlılıkla çalışmalara devam edileceği vurgulandı.
Toplantı, kurul üyelerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.