Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 23 LV 805 plakalı otomobil ile B.K yönetimindeki 01 BV 925 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.