Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, farklı ülkelerden eğitim almak üzere üniversiteyi tercih eden uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Dumlupınar Konuk Evi’nde gerçekleşen buluşmaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Muharrem Kürşad Yangil, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Prof. Dr. Kızıltoprak, DPÜ’nün tüm öğrencilerine aynı özenle yaklaştığını vurgulayarak, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitenin uluslararası çalışmalarında önemli bir paydaş olduğunu ifade etti. Öğrencilerin başarılarını yakından takip ettiklerini dile getiren Kızıltoprak, eğitim kalitesini artırmaya yönelik projeler hakkında da bilgi verdi.

Programda öğrenciler de söz alarak eğitim süreçleri, şehirdeki yaşam şartları ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili deneyimlerini paylaştı. Toplantı sonunda Prof. Dr. Kızıltoprak, dile getirilen konularla ilgileneceklerini belirterek öğrencilere teşekkür etti.