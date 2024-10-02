Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetimleri sonucunda kural ihlalinde bulunan 20 araç sürücüsüne toplam 18 bin 696 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma Trafik ekiplerince sürücü ve yolcuların trafik kazalarından kaynaklı can güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kural ihlalinde bulunan 20 araç sürücüsüne toplam 18 bin 696 TL trafik idari para cezası uygulandı.