Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Muğla Kültür ve Sanat Şenliği 4-5-6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte saygın bir ödül törenine ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 79. Yunus Nadi Ödül Töreninde Türkiye’nin kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini Menteşe’de ağırlayacaklarını belirtti. Buluşmanın Muğla’nın kültürel mirasına büyük bir katkı sağlayacağına işaret eden Başkan Köksal açıklamasında şunları söyledi:

“Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi’nin vizyonu doğrultusunda, yalnızca bir haber kaynağı olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda önemli bir köşe taşı olmuştur. Bunun ötesinde Yunus Nadi Ödülleri, Türkiye’de sanat alanında verilmeye başlanan ilk ödül olarak tarihteki yerini almıştır”

Bu yıl ödül töreninin Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirecek Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nde yapılacağını belirten Başkan Köksal, “4-5-6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz şenlikte böyle saygın bir ödül törenine de ev sahipliği yapacağımız için çok gururluyuz. 5 Ekim Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni Türkiye’nin kültür ve sanat hayatının önemli bir buluşma noktası olacaktır” diye konuştu.

Beş dalda ödül verilecek

Bu yıl 79’uncusu düzenlenecek Yunus Nadi Ödülleri seçici kurulların değerlendirmeleri sonucunda öykü, roman, şiir, sosyal bilimler ve karikatür alanlarında verilecek. Roman dalında; Hidayet Karakuş’un ‘Bana Bir Resmini Yolla’ adlı kitabına, Öykü dalında; Emrah Öztürk’ün ‘Evine Dönemeyen Adam’ adlı eserine, Karikatür dalında Cem Koç’un ‘Adalet’ konulu eserine, Şiir Dalında Elçin Sevgi Suçin’in ‘51. Bölge’ adlı eseri ödüle layık görülen eserler arasında yerini aldı.