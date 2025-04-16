Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim ekipleri tarafından yürütülen Trafik Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri kapsamında, il genelinde binlerce kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl merkezinde kurulan Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında yaklaşık 1000 öğrenciye genel trafik kurallarıyla ilgili eğitimler verildi. Eğitimlerde hem teorik bilgiler hem de uygulamalı etkinlikler yer aldı.

Ayrıca il merkezindeki bir sürücü kursunda eğitim gören yaklaşık 50 kursiyer, Meydan Mahallesi Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda yaklaşık 50 öğrenci velisi ve bir taksi durağında görev yapan 11 taksi şoförüne genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ise 19 otobüs şoförü ve toplam 486 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

"Trafik Soruyor" Projesi kapsamında da cadde ve sokaklarda toplam 50 sürücüye eğitim verilirken, 475 sürücü ve yolcuya da emniyet kemeri ile çocuk koltuğu kullanımının önemi hakkında farkındalık eğitimi sağlandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve bilinçli sürücüler yetiştirmek adına eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.