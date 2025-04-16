Kütahya Valisi Musa Işın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Kütahya’nın İshak Şeydi Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan Doğal Yaşam Alanı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme programına, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve il protokolü de katıldı.

Proje alanında yapılan teknik bilgilendirme sırasında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Işın ve Bakan Yardımcısı Sağlam, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yapılan bu çalışmaların önemine dikkat çekti. Sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik gerçekleştirilen yatırımların, hem şehir yaşamı hem de hayvan refahı açısından büyük bir kazanım olduğunun altı çizildi.