Kütahya’da "Aile Okulu" programı kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kütahya Bölge Sorumlusu Serpil Sunar, toplumsal yapının güçlenmesinde aile kurumunun huzur merkezi olması gerektiğine dikkat çekerek, derneğin uzun yıllardır yürüttüğü Aile Okulu projesinin önemini vurguladı.

Programda Eğitimci-Yazar Hatice Kübra Gündüz, "Aile İçi İletişim ve İlişkilerimize Esma-ül Hüsna Rehberliği" konulu sunumuyla katılımcılara hitap etti. Etkinlik sonunda Gündüz, kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla da buluştu.

Program; İstiklal Marşı’nın okunması, açılış konuşması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yoğun ilgi gören etkinlik, yazarın konuşması ve imza töreniyle sona erdi.