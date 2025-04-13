Hakkari’de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki 23 HY 471 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi kazada yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede ve araçta gerekli güvenlik önlemlerini alırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.