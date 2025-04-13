Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Müsabakada VAR’da Alman Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev yapacak.