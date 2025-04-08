Kütahya Spor Lisesi, okul sporları kapsamında futbol branşında Türkiye genelinde ilk 32 takım arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. Yarı final müsabakaları öncesi sporcular, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Müdür Yılmaz’a hem "İlimize hoş geldiniz" hem de "Yeni göreviniz hayırlı olsun" dileklerini iletti. Ziyaret sırasında öğrencilere anlamlı bir hediye de takdim edildi.

Ziyarete ayrıca, Niğde’de düzenlenen okul sporları tekvando müsabakalarında 51 kiloda Türkiye üçüncüsü olan öğrenci Mehmet Güneş de katıldı. Güneş, elde ettiği başarının hikâyesini İl Müdürü Mustafa Yılmaz ile paylaşarak gururunu dile getirdi.

Ziyarette konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sporun gençler üzerindeki çok yönlü etkisine dikkat çekti. Sporun yalnızca fiziksel değil, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Bu toprakların çocukları olarak yalnızca sahada değil, duruşunuzla da örnek olmalısınız. Sahip olduğunuz değerleri bilin, büyük düşünün ve her zaman bir adım ileriye hedef koyun" dedi.

Öğrencilerin kazandığı başarıların sadece bireysel değil, okul, il ve ülke adına bir temsil anlamı taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Kendinizi değil, şehrinizi, okulunuzu, milletinizi temsil ediyorsunuz. Her kupada, her başarıda bu ülkenin bir parçasını taşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Yılmaz, öğrencileri, öğretmenleri, antrenörleri ve okul idaresini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.