Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan Bilecik Belediyesi Nisan ayı Meclis toplantısında, sokak hayvanlarını sahiplendirme ve pasaport işlemleri için ücret belirlenmesi konusu görüşüldü.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereği gizli oyla 3 Belediye Encümeni Üyesinin seçildiği toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi yapıldı. İmar Komisyonu, Ücret ve Tarife Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Çevre Komisyonlarının kurulması, üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesi gereği 2024 yılına ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun okunarak, meclis üyelerine bilgi verildiği toplantıda ayrıca Pelitözü Mahallesi, 108 ada 1, 2 ve 169 ada 1, 2, 3 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması konusu görüşüldü.

Sokak hayvanlarını sahiplendirme ve pasaport işlemleri için ücret belirlenmesi konusu görüşüldü

Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları sahiplendirme ve pasaport işlemlerinin yapılabilmesi için ev hayvanı pasaportlarının Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınması oybirliğiyle kabul edilirken pasaport, çip ve aşı uygulama ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edildi. Belediye Meclisinin 4 Kasım 2024 tarih ve 126 sayılı kararı ile kurulan Bilecik Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi’nin faaliyet konusuna ’Şehir içi toplu taşıma hizmeti’ işi eklenmesi konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapmak amacıyla belediyece halk otobüsü işletilmesine, otobüslerin çalışacağı hat güzergahlarının ve sayılarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ve Belediye Halk Otobüslerinde uygulanacak bilet ücret tarifesinin belirlenmesi konusu görüşülerek Ücret ve Tarife komisyonuna sevki yapıldı. Belediye Meclisinin 1 Aralık 2009 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüs Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, yeni hazırlanan Bilecik Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Yönetmeliği konusu görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna sevki yapıldı. Toplantıda ayrıca 2024 Yılı Belediye Faaliyet Raporu okunarak, meclis üyelerine bilgi verildi. Belediye Başkanlığı 7 Haziran 2016 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine taşımacılık konusunun eklenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesi olarak ise Bilecik Belediyesi Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımı konusu görüşüldü. Konu detaylı görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna sevk edildi.