Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Ertan Keleş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçar, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katılım sağladı. Ziyaret kapsamında, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, İl Müdürü Ertan Keleş’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Kütahya’nın simgelerinden biri olan çini tabak hediye etti. Ziyaret, Kütahya OSB ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği ve iletişimin güçlenmesine yönelik temennilerle son buldu.