Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla "Tarih Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Tarihçi Avukat Mahmut Horasan tarafından tarih söyleşisi organize edildi. Alaşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk kez düzenlenen tarih sohbetlerine Tarihçi Avukat Mahmut Horasan moderatörlüğünde Emekli Tarih öğretmenleri Mustafa Arıkan, İbrahim Tokgöz, Atatürk Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Mehmet Koçak konuşmacı olarak katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbette Çanakkale savaşlarına giden süreç ve gerek savaş sırasında gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa’yı anlatıldı.

Tarihi söyleşileri önemsediklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz bu tür etkinliklerle tarih bilincini ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu bilince sahip olmadığımız sürece geleceğe yön veremeyiz. Bu bilinci hem çocuklarımız hemde halkımızın edinmesi gerektiğine inanıyoruz. Nerden geliyoruz, nereye gidiyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsederken, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış, ’hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek Cumhuriyeti ilan ediyor. Bizim yapmamız gereken yakın tarihimizi ortaya koymak ve herkesin öğrenmesini sağlamak, diyerek, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz", dedi.