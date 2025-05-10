İzmir’de düzenlenen Yurtlig Futsal Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya kız futsal takımı final maçında rakibini 7-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Sezon boyunca kız futsal takımının en büyük destekçilerinden biri olan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, son güne kadar takımın yanında yer alıp, onların emeklerine ve inançlarına ortak oldu. Şampiyonluk mücadelesinde de onları yalnız bırakmayan Müdür Küçük, şampiyonayı İzmir’de yerinde takip etti.

Müdür Küçük, gençlerin hayallerine inanmaya, onların yanında dimdik durmaya ve sporun gücüyle yarınlara umut taşımaya devam edeceklerini söyledi.