İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Beydağ-Tire karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 ZC 356 plakalı traktör ile tali yoldan anayola çıkmaya çalışan Mehmet Y. (48), anayolda seyir halinde olan Ahmet A. (33) idaresindeki 43 ABT 938 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde yolcu olarak bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (34), Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.