Kütahyalı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, şehirdeki çeşmelerden boşa akan suların değerlendirilmesine yönelik hazırladığı projeyi ilgili kurumlara sunmak amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu.

Aynı zamanda Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı olan Yıldız, beraberindeki heyetle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever'i ziyaret etti. Ziyarette Kütahya'da yüzlerce çeşmenin bulunduğunu belirten Yıldız, bu çeşmelerin önemli bir kısmında suların boşa aktığını ifade ederek, hazırladığı projeyle bu kaynakların değerlendirilebileceğini dile getirdi. Yıldız, bakanlık desteğiyle söz konusu suların ekonomiye kazandırılabileceğini vurgulayarak destek talebinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise proje kapsamında çalışma yapılabileceğini belirtti.

Ankara temasları kapsamında Kütahya heyeti, önceki dönem milletvekillerinden Alaaddin Güven öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Yıldız, farklı kurumlarla ortak projeler geliştirme konusunda olumlu adımlar atıldığını ifade etti. Ayrıca Emine Erdoğan himayesinde yürütülen sıfır atık çalışmalarına da değinen Yıldız, bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı ile temas kurduklarını ve çevre, su yönetimi ile katı atık bertarafına yönelik kalıcı projeler üzerinde çalışma başlattıklarını söyledi.