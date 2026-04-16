Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Hisarcık İmam Hatip Lisesi'ndeki toplantıya Kaymakam Erkan Atam, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, köy muhtarları ve ilgili daire müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda 2025 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan işlerin sunumu yapılarak, birliğin gelir, gider ve kesin hesap bütçesi görüşülüp kabul edildi. 25 Köy muhtarının katılımıyla yapılan Birlik Encümenliği üyeliği seçimi sonunda Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın ve Çatak Köyü Muhtarı Ahmet Okumuş Birlik Encümenliği üyeliğine seçildiler.