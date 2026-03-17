Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen mukabele programı sona erdi.

Müdürlükte görev yapan personele yönelik olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirilen programda, hafız öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Ramazan ayı süresince devam eden mukabele programı, kurumda Ramazan'ın manevi atmosferinin birlikte yaşanmasına vesile oldu.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle gönüllere hitap eden hafız öğrencilere ve programa katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür edildi. Yetkililer, yapılan ibadet ve duaların kabul olması temennisinde bulundu.