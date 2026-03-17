Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Akbıyık mesajında, 'Aziz milletimizin, şan ve şerefle dolu tarihinde bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz' dedi.

Vali Akbıyık, '18 Mart 1915; askeri bir zaferin, milletimizin sarsılmaz iradesinin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun bütün dünyaya ilan edilerek 'Çanakkale Geçilmez!' sözünün altın harflerle nakşedildiği bir dönüm noktasıdır. İmkânsızlıklar karşısında dahi inançla, azimle ve fedakârlıkla Çanakkale'de gösterilen mücadele dünyada eşi benzeri görülmemiş, tarihe sığmayacak kadar büyük bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale ruhu; millet olma bilincimizin, ortak hafızamızın ve geleceğe inançla yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biridir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu emaneti aynı şuurla korumak; şehitlerimizin uğruna can verdiği vatanımıza, şanlı bayrağımıza ve millî değerlerimize sahip çıkmak ve bu şuuru gelecek nesillerimize aktararak sonsuza dek yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman ecdadımızı, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum' dedi.