Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, köyde kurulan yangın vanaları muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıot köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale, Sarıot Köyü Muhtarlığı tarafından köy genelinde kurulan yangın vanalarıyla yapıldı. Köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki diğer evlere sıçraması engellendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve orman arazözlerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar, yanan evin köy sakinlerinden Cavit Çakır'a ait olduğunu, ev sahibinin İnegöl'de ikamet ettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Eryaşar, 'Namaz çıkışında dumanı fark ettik. İlk anda fırından çıkan bir duman sandık ancak kısa süre sonra yangının evden çıktığını anladık' dedi.

Yangına köyde kurulan yangın vanaları ve orman tankerleriyle anında müdahale edildiğini belirten Eryaşar, alevlerin diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.