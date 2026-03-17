Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asrın felaketinden sonra kayıp olarak aranan 13 yaşındaki İrem Karaca'nın annesi sanılarak Adana'da defnedildiği, İslahiye ilçesinde kimsesiz olarak defnedilen cenazenin ise annesi Duygu Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Fatih Karaca eşini kimsesizler mezarlığından alıp Adana'da toprağa verirken, 'Sonunda çocuğumuzun yeri belli oldu' dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı da yıkıldı. Apartmandaki çok sayıda kişi hayatını kaybederken o esnada çalışan ve evde bulunmayan Fatih Karaca, eşi Duygu (41) ile çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ı (66) kaybetti. Karaca'nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan ise depremden sonra haber alınamadı. Karaca, kızının bulunması için savcılığa başvurdu. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen bir türlü bulunamadı.

'Soruşturma derinleştirildi, cenazelerin karıştığı belirlendi'

Yıllardır kızı İrem Karaca'nın hayatta olduğu hayaliyle aramadık yer bırakmayan ve kızı için şiirler yazarak sosyal medyada paylaşan, kızının bazı yerlerde görüldüğüne dair ifadelerle umudu artan baba Fatih Karaca'nın şikayetleri doğrultusunda İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aynı apartmanda hayatını kaybedenler tek tek tespit edilerek kimlik tespiti yapılamayan bir cenazenin olduğu belirlendi.

'Kimsesiz diye defnedilen cenaze eşi çıktı, Adana'da eşi diye defnedilen cenaze kızı çıktı'

İslahiye mezarlığındaki kabir açılarak meçhul kadın olarak defnedilen cenaze ile Adana mezarlığındaki kabirler açılarak diğer cenazelerde incelemeler ve DNA testleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda İslahiye mezarlığında kimsesiz meçhul kadın olarak defnedilen cenazenin Fatih Karaca'nın eşi Duygu Karaca'ya ait olduğu, Duygu Karaca olarak Adana'da defnedildiği tespit edilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya ait olduğu belirlendi.

'Acılı babanın kayıp kızı için umutlu bekleyişi acıyla son buldu'

Depremzede Fatih Karaca'nın acısı bir kez daha tazelendi. Karaca İslahiye'deki kimsesizler mezarında olan eşini Adana'daki aile mezarlığına getirerek depremden 3 yıl sonra dualarla toprağa verdi. Kızının hayatta olduğunu uman babanın bekleyişi acı sonla bitti.

'Çocuğumun yeri belli'

Mezarda gözyaşlarına tutamayan Karaca, 'Eşimin babasıyla birlikte zor günler yaşadık. O da bende tek kaldık. Bugüne kadar bizden desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Sonunda çocuğumuzun yeri belli oldu. Kaybımızı bulduk ve defin ettik. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Kaybımızı DNA testi ile bulduk. Bu konuda desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. 3 yıl içerisinde gitmediğimiz yer kalmamıştı. Sonunda yavrumun da, eşimin de yeri belli oldu artık' dedi.