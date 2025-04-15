Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Gençler (A) Türkiye Boks Şampiyonası’nda Kütahya Belediyespor’un genç sporcuları, sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu.

Kız ve erkek kategorilerinde zorlu rakiplere karşı mücadele eden Kütahyalı boksörler, şampiyonada önemli dereceler elde etti. Kızlar kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Berra Yağmur Başarı, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 54 kiloda ringe çıkan Melike Delibaş ise turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Erkekler 67 kg’da yarışan Emirhan Osal da Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kütahya’yı gururlandıran bu başarılı sporcular ve onların başarısında büyük pay sahibi olan antrenörleri tebrik edilerek, ilerleyen dönemde de başarılarının devamı temenni edildi.