Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Şehir Tiyatrosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenliyor.

Sahne alacak gösteriler 15 Nisan’da başlayıp 6 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Tiyatro oyunları Nizip Kültür Merkezi, GBB Ekolojik Bina ve Onat Kutlar Sahnesi’nde ücretsiz olarak gösterimde olacak.

Program akışı ise şu şekilde olacak

"Uçtu Uçtu Hezarfen" isimli tiyatro gösterisi 7-14 yaş arası izleyici kitlesine 15-16 Nisan Salı-Çarşamba günü 1. Temsil saat 10.30, 2. Temsil ise saat 13.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesinde gösterimde olacak.

"Damla ve Zaman Bekçisi" isimli tiyatro gösterisi, 5-8 yaş arası izleyicilere 15 Nisan Salı günü 1. Temsil saat 10.30’da 2. Temsil ise saat 13.00’da Nizip Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

"Toprak Dostları" isimli tiyatro gösterisi 5-8 yaş arası izleyicilere 16-17-22-23-24 Nisan tarihlerinde 1. Temsil saat 10.30, 2.Temsil saat 13.00’da GBB Ekolojik Bina’da sahnelenecek.

Eskişehir Şehir Tiyatrosu tarafından sahne alacak olan "Ben de Uçabilirim" isimli kukla tiyatrosu 3-8 yaş arası izleyicilere 19 Nisan Cumartesi günü 1. Temsil saat 11.00, 2.Temsil saat 14.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde sahne alacak.

Mersin Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan "İki Bavul Dolusu" isimli tiyatro gösterisi 7-10 yaş arası izleyiciler için 20 Nisan Pazar günü 1. Temsil saat 11.00, 2.Temsil saat 14.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde gösterimde olacak.

Adana Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan "Şeker Kız ve Arkadaşları" isimli tiyatro gösterisi 7-11 yaş arası izleyici kitlesine 21 Nisan Pazartesi günü 1. Temsil saat 10.30, 2. Temsil saat 13.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde gösterimde olacak.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu tarafından sahne alacak "Damla ve Zaman Bekçisi" tiyatro oyunu 5-11 yaş izleyici kitlesine 22 Nisan Salı günü 1. Temsil saat 10.30, 2. Temsil saat 13.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde sahne alacak.

Kıbrıs So Kolektif tarafından sahnelenecek olan "Zack-Lin Multiverse" isimli gösterim, 6-9 yaş arası izleyiciye 23 Nisan Çarşamba Günü 1. Temsil saat 11.00, 2. Temsil saat 14.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde gösterimde olacak.

Kıbrıs So Kolektif tarafından sahnelenecek "İde ile Temizlik Günü" kukla tiyatrosu, 6-9 yaş arası izleyiciye 1. Temsil saat 10.00, 2. Temsil saat 11.00’de GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde sahne alacak.

Son olarak ise Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından "Bir Bilmecem var Çocuklar" isimli tiyatro gösterisi, 6-9 yaş arası izleyici kitlesine 5-6 Mayıs Pazartesi ve Salı günü 1. Temsil saat 10.30, 2. Temsil saat 13.00’da GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde sahnelenecek.