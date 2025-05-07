Kütahya Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, 34 belediye işçisinin işten çıkarılması nedeniyle gergin bir atmosferde başladı. Toplantının başında MHP’li üyeler, kararı protesto ederek meclis salonunu terk etti.

MHP grubunun ayrılmasının ardından Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplantıya kalan meclis üyelerine hitap etmek istedi. Ancak konuşmasına başlarken, protestoya destek veren üyelerin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Kahveci, "Ben sizi saygıyla dinledim, aynı saygıyı bekliyorum" sözleriyle yanıt verdi. Toplantıya katılan meclis üyeleriyle gündem maddeleri görüşülerek karara bağladı.