Türkeli Gençlik Merkezi adına yarışan öğrenciler, Münazara Yarışması’nda il birinciliği başarısı elde etti.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, gençlerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları, mantıklı düşünme ve çözüm üretme kapasitelerini artırmaları amacıyla organize edilen Münazara Yarışması’nın il finali gerçekleşti.

Yarışmaya Türkeli Gençlik Merkezi adına katılan Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri Özlem Berfin Sarıkaya ve Zeynep Özden, Lise kategorisinde gösterdikleri performansla Sinop İl Birincisi oldu. Böylece Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan Karadeniz Bölge Finallerinde Sinop’u temsil etme hakkını kazandı.

Yarışma sonunda bireysel performansların da değerlendirildiği etapta jüri, "En İyi Konuşmacı" ödülüne de Özlem Berfin Sarıkaya’yı layık gördü.