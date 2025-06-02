AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan, endemik bitki türü ’tülüşah’ çiçek açtı. Tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezasının ise 557 bin 212 lira olduğu bildirildi.

Kuşadası’nın sembol bitkilerinden olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Tür Koruma Eylem Planı’ içerisinde yer alan endemik tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Karaova Mahallesi’nde açtı. Boyları 2-3 metreye kadar uzayan tülüşahlar, sarı çiçekleriyle, doğaseverlere de görsel bir şölen sunmaya başladı. Endemik tülüşahların haziran ayında çiçeklenmesi, Kuşadası’nda botanik turizmine de katkı sunuyor. Koruma altında olan tülüşahların koparan ve doğal ortamından sökerek başka bir yere taşıyanlara da bu yıl 557 bin 212 lira ceza verileceği belirtildi.

Kuşadası’nda tülüşahların yaşam alanlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Adını Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan Samson Dağları’nın antik ismi olan Mykale’den alan tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Karaova Mahallesi’nde açtı. İlk defa Kuşadası’ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı’nda yer alarak koruma altına alınmıştır. Kuşadası’nın sembol bitkisi olan Tülüşahlar, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre de "Çok Tehlikede" kategorisinde bulunuyor" diye konuştu.