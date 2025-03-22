Kuşadası Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Güvercianda Caddesi üzerinde bulunan Bülent Ecevit Parkı’ndaki eskiyen çocuk oyun grupları yenisiyle değiştirildi.

Kuşadası Belediyesi "Daha Yeşil Bir Çevre" hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu 6 yılda kente 80 futbol sahası büyüklüğünde yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde, kentte çocukların keyifli vakit geçirirken sosyalleşebileceği alanların sayısı her geçen gün artıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni park ve yeşil alan yapımının yanı sıra mevcut parklarda düzenli olarak bakım ve onarım çalışması da yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak denize sıfır olan konumuyla mavi ve yeşilin buluşma noktası olan Bülent Ecevit Parkı’ndaki eskiyen oyun gruplarını yenisiyle değiştirdi. Çocukların en sevdiği zipline oyun parkurunu da yenileyen ekipler, ayrıca kauçuk zeminin bakım çalışmalarını da gerçekleştirdi.