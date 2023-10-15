Sivasspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kulüp tesislerinde antrenman maçı yaptı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan maçta kırmızı-beyazlılar, iki takım halinde antrenman maçı yaptı. Maçın ikinci devresinde U19 takımından sporcular da yer aldı.

Mavi Takım: Erhan, Murat, Ziya, Alaaddin, Caner, Poungouras, Kvet, Abdulkadir, Saiz, Barrow, Koita

Kırmızı Takım: Muammer, Burak, Samba, Appindangoye, Uğur, Charisis, Keita, Eren, Hakan, Emrah ve Manaj on biriyle maça çıktı.

Mavi takımın gollerini Kvet, Sinan ve Oğuzhan atarken, kırmızı takımın gollerini ise Emrah ve Eren kaydetti.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.