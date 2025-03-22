TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Hakan Ülker, Ömer Akman, Ahmet Emre Akbulut
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Abdullah Sezgin, Mehmet Bağcı, Azad Filiz, Yunus Teke, Abdülkadir Sönmez, Anıl Gözütok (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 62), Seçkin Batuhan Fırıncı (İlke Tankul dk. 67), Resul Türkkalesi (Sabrican Vural dk. 61), Polat Yaldır (Cem Aktaş dk. 89),
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Burak Albayrak, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Hakan Öztürk dk. 81), Abdullah Balıkçı, Mahmut Bilir, Emre Oymak (Furkan Yasin Yalçın dk. 65), Muhammed Enes Yılmaz, Kerem Yaşa (Ali Aydemir dk. 46), Fahri Pınar,
Goller: Tunus Teke (dk. 23) (Karaman FK), Muhammed Enes Yılmaz (dk. 44) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Sönmez, Yunus Teke, İlke Tankul, (Karaman FK) Kerem Yaşa, Abdullah Balıkçı, (Karacabey Belediyespor)