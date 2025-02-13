Başkan Ömer Günel tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı, hizmete açıldığı günden bu yana geçen yaklaşık 2,5 aylık sürede bin 738 ilköğretim öğrencisini ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte parka gelen öğrenciler, polis ekiplerinden uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenirken eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu.

Kuşadası Belediyesi’nin, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin yetişmesini sağlamak amacıyla 2024 yılın Kasım ayı sonunda Yavansu Mahallesi’nde öğrenciler için hizmete açtığı Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 4 bin 200 metrekare olan üzerine kurulu olan temalı park, hafta içi her gün farklı okullardan gelen öğrencileri misafir ediyor. Trafik ve Eğitim Parkı’nda öğrencilere ilk önce trafikte yapılması gerekenler anlatılıyor. Daha sonra eğitim araçlarıyla özel olarak oluşturulan parkura çıkan öğrencilere, trafik ışıkları ve levhalarının ne anlama geldiği ile yaya geçidinin nasıl kullanılacağı trafik polisleri tarafından uygulamaları olarak öğretiliyor.

Kuşadası Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, parkın hemen dışına getirilen acil yardım ambulansı hakkında da bilgi veriliyor. Ambulans görevlileri öğrencilere, acil bir durumla karşılaştıklarında nasıl ambulans çağıracaklarını, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi numarasının aranması gerektiğini ve ambulansın çalışma sistemi gibi konuları anlatıyor.

Ailelerin de çocuklarıyla birlikte iyi vakit geçirebilmeleri için bank, kameriye, bisiklet ve yürüyüş yollarının da bulunduğu Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı, hizmete açıldığı günden bu yana geçen yaklaşık 2,5 aylık sürede bin 738 öğrenciyi misafir etti. Trafik kurallarını öğrenirken eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Başkan Ömer Günel’e kendilerine bu fırsatı sunduğu için teşekkür ettiler.