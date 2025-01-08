Başkan Ömer Günel’in ikinci hizmet döneminin ilk yılı olan 2024’te kente 43.6 kilometre uzunluğunda yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, çalışmalarına yeni yılda da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarını 2025’te de kesintisiz sürdürüyor. Eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla mesai yapıyor. Çalışmalar sayesinde kentte konforlu yolların sayısı her geçen gün artıyor. Ekipler son olarak, Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan 460’ıncı Sokak ve bağlantı yollarını kapsayan 4 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşemeye başladı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan bölge sakinleri Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz yıl Bayraklıdede Mahallesi’ni 2.77 kilometre yeni yolla buluşturmuştu.