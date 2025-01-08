Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sigara kaçakçılığı kapsamında iki farklı adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nca elektronik sigara kaçakçılığına yönelik Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde 2 farklı adreste M.B. (27) ve T.K.S. (51) isimli şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 73 adet elektronik sigara, 4 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.