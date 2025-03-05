Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan Ayı’na özel gıda denetimleri gerçekleştiriliyor.

Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında; ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu mamuller üreten fırınlar, şarküteriler, marketler, kasaplar, aktarlar ve kuruyemiş satış noktaları sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Denetimlerde, hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve genel sağlık standartları kontrol ediliyor. Yetkililer, denetimlerin Ramazan Ayı süresince devam edeceğini belirterek vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı gıdalara kolayca ulaşabilmesi ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet göstermesi için bu tür denetimlerin önemine vurgu yaparak, denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara uymayan işletmelerin gerekli işlemlere tabi tutulacağını belirtildi.