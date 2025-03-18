Kuşadası’nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü kapsamında Kuşadası’nda ilk olarak Atatürk Meydanı’nda tören yapıldı. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gülden Akbulut, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Kurt, kentte görev yapan idari amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gülden Akbulut ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Kurt, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Kurt; "Çanakkale Destanı’nın 110. yıldönümünde başta Çanakkale kahramanları olmak üzere bu topraklar için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Program, ilçe protokolü tarafından Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitliklerin ziyaret edilip, karanfil bırakılmasının ardından özel bir kolejde düzenlenen etkinlikle devam etti. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gülden Akbulut’un da katıldığı etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı tiyatral gösteriler sahnelenip, şiirler okundu.