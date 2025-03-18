Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Kahyalar Sahil bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BVE 231 plakalı ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, Fatma Y. isimli yayaya çarptı. Kazada, devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Akgül (14) olay yerinde hayatını kaybederken, yaya Fatma Y. de ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Berkay Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Akgül’ün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Fatma Y. ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma Y.’nin buradaki kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.