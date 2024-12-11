Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye’de adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, kent yaşamının ayrılmaz parçası olarak gördüğü patili can dostlar için yine örnek bir etkinliğin altına imza attı. Bu kapsamda Kuşadası Kent Konseyi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile birlikte düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri kedi ve köpekleri besledi.

Kent Konseyi Binası önünde bir araya gelen hayvan sever öğrenciler, yanlarında getirdikleri kuru mamalarla marina mevkiinden başlayarak Atatürk Anıtı’na kadar olan bölgede sokak hayvanlarını besledi. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik takdir topladı. Öğrenciler daha sonra İbramaki Sanat Galerisi’ne giderek ADÜ öğrencisi Hazal Keleş’in yaptığı sunuma katıldı. Sunumunda özellikle yaz aylarında sokak köşelerine bırakılacak bir kap suyun patili can dostların hayatını kurtaracağının altını çizen Hazal Keleş, hayvan severlere kedi ve köpeklerin hangi gıdalarla beslenmesi gerektiğini anlattı.