Globalleşen dünyadaki yeni gelişmeler ve her geçen gün artan dijitalleşme iş hayatında mekan mefhumunu ortadan kaldırınca Ege sahilleri dünyanın merkezi haline gelmeye başladı. Özellikle 2019 yılında Çin’in Hubei bölgesinin başkenti Vuhan’da ortaya çıkıp dün dünyaya yayılan Korona Virüs salgının ardından ev ve yaşam alanı planlamaları değişti. Yeni dünya düzenine uygun olarak üretilen Kuşadası’ndaki Fabay Sereno evleri düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kuşadası’nda seçilen özel bir bölgede planlanıp konumlanan Fabay Sereno Kuşadası Evleri için düzenlenen tanıtım programı, sektör profesyonelleri, proje pazarlama şirketleri ve emlakçıları bir araya getirdi. Proje kapsamında yapılan konutların yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade farksız ödeme planları satışa sunulduğu duyuruldu.

Türkiye’de turizm sektörünün vazgeçilmez noktalarından biri olan Kuşadası’nda inşa edilen Fabay Sereno Kuşadası Evleri için "Bölgede markalı olarak üretilen, sosyal tesisleri, yeşil alanları ve sunduğu imkanlarla benzeri olmayan, doğayla iç içe lüks bir yaşam sunan seçkin bir konut projesi" olarak değerlendirme yapılırken yapıların inşaatının hızla devam ettiği belirtildi.

1+1’den 3+1’e kadar pek çok seçenekte daireyi barından projede, amfi tiyatro, aquapark, yarım olimpik açık havuz, çocuk havuzları, macera parkı, bisiklet parkı, tenis kortu, basketbol sahası, yürüyüş yolu ve sosyal tesis gibi birçok imkanın mevcut olduğu belirtildi. Hem konut sahibi olmak hem de geleceğe iyi bir yatırım imkanı sağladığı belirtilen projenin tanıtım etkinliği sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.