Kuşadası Belediyesi, kent genelinde sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları sırasında, kesilme riski taşıyan ağaçları koruma altına alarak farklı noktalardaki yeşil alanlara taşımaya devam ediyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, bir yandan da yol ve altyapı çalışmaları sırasında kesilme riski taşıyan ağaçları koruma altına alarak yaşatıyor. Bu kapsamda son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kadınlar Denizi Mahallesi 508’inci Sokak’ta başlattığı yol yapım çalışmasında projenin ilerlemesine engel olan bir zeytin ağacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikkatlice yerinden sökülüp, aynı bölgedeki başka bir yere taşındı. Kuşadası Belediyesi’nin çevre ve yeşili koruma konusunda gösterdiği hassasiyeti, doğaseverler takdirle karşıladı.