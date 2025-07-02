Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı’daki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Gülçin AİÇÜ Konukevinde gerçekleştirilen, üniversite üst yönetiminin de yer aldığı Basın Buluşması ve kahvaltı organizasyonunda üniversitedeki faaliyetler kapsamında AİÇÜ’nün hedef ve projelerini basın mensupları ile paylaştı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, programda yaptığı konuşmada AİÇÜ’nün gelişimi, ulusal ve uluslararası görünürlüğünün daha da artması noktasında basın mensuplarının desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 10 Nisan 2025 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandığını anımsatan Prof. Dr. Gülçin, "Rektörlük görevine atanmam vesilesiyle bu süre zarfında ilimizde faaliyette bulunan siz değerli basın mensuplarımızın şahsıma göstermiş olduğu destek ve ilettikleri tebrikleri için tüm basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilim, eğitim, araştırma, spor, sanat, kültür ve toplumsal katkı alanlarında yaptıkları çalışmalar ile Ağrı’nın gelişimine ve ülkemize önemli katkılar sağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Gülçin, "Bugün itibariyle yaklaşık bin akademik ve idari personel ve 17 bin öğrenci ile yolumuza daha güçlü adımlar ile devam ediyoruz. Gençlerimizi sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve etik değerlerle donatarak geleceğe hazırlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada; nitelikli akademik kadromuz, modern altyapımız, gelişen spor dostu kampüs yaşamımız ve artan öğrenci memnuniyetimizle üniversitemizi daha ileriye taşıma azmiyle çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız iş birlikleriyle bilgi üretimini sadece yerel düzeyde değil, küresel ölçekte de sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen Spor Dostu Kampüse sahip 46 üniversite arasında yer aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Gülçin, "Üniversitemizin, eğitim, sosyal yaşam, spor, sanat ve kültür alanları başta olmak üzere tüm alanlarda ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gülçin, üniversitedeki tüm gelişmelerin kamuoyuna doğru ve zamanında aktarılması sürecinde basın mensuplarının büyük bir rol oynadığını belirtti.

Program, Prof. Dr. Gülçin’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.