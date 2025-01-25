Kuşadası Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrencilerin zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri için ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklere katılan çocuklar, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları sayesinde el becerilerini geliştirip, ilham verici yönlerini keşfetme fırsatı buluyor.

Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim yılı sömestr tatilinde, çocuklar için birbirinden renkli ve eğitici etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta başlayan etkinliklerde, çocuklar ilk olarak Origami Atölyesi’ne katılıp, kağıt katlama sanatının inceliklerini öğrendi. Daha sonraysa Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde ‘Masalbaz ve Sihirbaz’ isimli tiyatro ve illüzyon gösterisini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Son olarak İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen taş boyama atölyesinde ise öğrenciler, seçtikleri farklı büyüklükteki taşları, uğur böceğine benzeyecek şekilde değişik renklere boyadı. İlginin yoğun olduğu etkinliğe katılan öğrenciler, hem ilham verici yönlerini keşfetti hem de estetik duygularını geliştirdi. Çocuklarını etkinliklere getiren veliler de Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen yarıyıl etkinlikleri 31 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.