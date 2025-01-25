Tüm ülkede olduğu gibi Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de Miraç Kandili özel programlarla idrak edilecek.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Miraç Kandili vesilesiyle açıklamalarda bulunarak; “İsrâ ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı, içinde pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran manevî bir yolculuktur” dedi.

Ayrıca Müftü Karagöz, "26 Ocak 2025 Pazar günü gündüz Zeytinalanı Merkez Camii ile Beyobası Merkez Camiinde bayanlara yönelik, akşam namazından sonra da Köyceğiz’deki tüm camilerimizde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii ve Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde Kandil özel programımız olacaktır. Programlarımıza tüm halkımızı davet eder, bu duygu ve düşüncelerle Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların; dileklerin dalga dalga Cenab-ı Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği Miraç kandillerini tebrik eder, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam Aleminin, birlik ve beraberliğine, Aziz Milletimizin ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ederim" ifadelerini kullandı.