Afyonkarahisar Takva 4-6 yaş Kur’an Kursunda, Kur’an’ı Kerim okumaya geçme merasimi düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt ile birlikte, Takva 4-6 yaş Kur’an Kursunda düzenlenen, Kur’an’a geçme merasimine katıldı. Kurs öğreticileri rehberliğinde düzenlenen programda, öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilavet ederek çeşitli gösterilerini sergilediler. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu konuşmasında, 4-6 yaş kurslarının önemine değinerek öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. Program sonunda teşekkür konuşması yapan Müftü Yardımcısı Kurt da, çocukların ve gençlerin yetişmesinde, devletin ve milletin işbirliği içerisinde el ele gayret etmesinin gereğine vurdu yaptı. İkramların ardından etkinlik sona erdi.