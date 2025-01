Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için Manisa’da lokma hayrı düzenlendi.

Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlikte vatandaşlar bir yandan Ferdi Tayfur’un şarkılarını dinlerken bir taraftan da lokmalarını alıp dualar etti. Etkinliği organize eden eski siyasetçi ve iş adamlarından Ziraat Mühendisi Şenol Özkaya, "Bugün Manisa adına çok etkili bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Tüm Manisalıların çok sevdiği rahmetli Ferdi Tayfur’u, Ferdi ağabeyimizi bugün Manisa’dan analım dedik. Şöyle ki Ferdi Tayfur, rahmetli Manisa’da büyüğünden küçüğüne, yaşı kaç olursa olsun, ister bizim yaşlarımızda 50-55 yaşlarında ister 70 yaşında ister yeni yetişen 20 yaşında gençler. Bu şarkılarla tanışmalı. Gençler bu şarkıları tanımalı. Ferdi Tayfur evet ebediyete uğurlanmış olabilir. Ama ölümsüz bir sanatçı olduğunu bütün toplum olarak bilmeliyiz. Onun şarkıları, her toplumu ilgilendiriyordu. Her ruha dokunuyordu. Ayrıca kendi karakteri, insanlığı olmasıyla da tüm topluma örnek bir sanatçıdır. Kendisi 9 tane altın plak ödülü almış. Sayısız, yüzün üzerinde söz bestesi olan, sayısız filmlerde oynayan, aynı zamanda kitap yazan, çok değerli bir Türk sanatçısıdır. Biz burada neyi yapmaya çalıştık? Cenazesi çok kalabalıktı. Gidemeyen arkadaşlarımızla, gidemeyen yürekten onu canı pahasına sevenleri var ve bunlar eğitimli, eğitimsiz, her kültürde insanlar var. Ama özellikle sanayide çalışan insanlarımız var. Gençlerimiz var. Onlar bir işle meşgul olurken Ferdi Tayfur’un şarkılarıyla o işe motivasyon oldu. İnanın benim tanıdığım çevrede o kadar insanlar cenazeye gitmek istedi ki gidemedi. Ben de onları bir söz vermiştim. Yapacağımız bir etkinlikle dedim buyurun gelin. Biz de burada anarız, Fatiha okuruz. Onun çok güzel her ruha dokunan şarkılarını dinleriz. Böyle bir etkinliği düşündük. İnşallah bunun arkası gelir. Her şeyden önce biz Manisalılar olarak bu sanatçılarımızı yaşatmamız lazım. Aynı şekilde rahmetli olan Müslüm Gürses’i, o da çok değerli. Burada bütün ebediyete uğurlanmış değerlerimizi anmak istiyorum. Böyle bir etkinliğimiz oldu" dedi.

Elinde sanatçının fotoğraflarıyla ’Ferdi Baba’ tezahüratı yapan Cemil Akkan, "Babalar ölmez. Ferdi Baba, Müslüm Baba bunlar bir daha Türkiye’ye gelmeyecek sanatçılardır. Bunları yeri doldurulmaz. Manisa doğumluyum. Biz bu mirası babalarımızdan aldık çocuklarımıza bırakacağız. Yer doldurulamayacak bir sanatçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın" diye konuştu.

Ferdi Tayfur’un tüm şarkılarını albümlerine ve çıktığı yıla kadar ezbere bilen bir başka Ferdi Tayfur hayranı Hasan Horasancıoğlu ise, "Çocukluğumdan beri dinliyorum. Plakları var. 1995 yılında hayranlığım başladı ve devam ediyor. Cenazesine gidemedim ama gönlüm oradaydı. O yüzden buraya geldim. İnşallah mezarını ziyarete gideceğim. Bir daha böyle sanatçı gelmez. 30 yıldan fazladır dinliyorum onun gibisi gelmedi gelmez de. Büyük bir değerimizdi o da gitti" dedi.