Hatay’da depremin yaralarının sarılması ve kadınların üreterek hayata tutunması için Hatay Valiliği öncülüğünde faaliyete geçirilen "Hayat Hatay" projesiyle 600 kadın kooperatif çatısı altında birleşti. Yöresel ürünleri üreterek Türkiye’nin her noktasına ulaştıran kadınlar, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyorlar.

Depremin ardından Hatay’ın yeniden ihya ve inşası için kentte çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Bölgede yaşayan kadınların yaşama tutunmasına önem veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın girişimleriyle "Hayat Hatay" projesi kısa sürede hayata geçirildi. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışlarının desteklendiği projeyle 600’den fazla kadın üreterek hayata tutunur hale geldi. Kadınların el emeği ürünleri, "Hayat Hatay" internet sitesi üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerin depolandığı Belen ilçesindeki lojistik merkezinden ulaştırılıyor. Lojistik deposunda incelemelerde bulunan Vali Masatlı, projenin ortaya çıkış sürecini anlattı.

"Göreve geldiğimizde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısını 53’e yükselttik"

Proje kapsamında, depremde zarar gören ancak ayakta kalmayı başaran kadın kooperatiflerine maddi ve teknik destek sağlandığını belirten Masatlı, "Hayat Hatay" üst markası altında 35 kadın kooperatifini bir araya getirdiklerini, bu sayıyı yeni kurulan kooperatiflerle birlikte 53’e çıkardıklarını söyledi. Vali Masatlı, "Bugün 600’den fazla kadın üretici ve binlerce kadının başarı hikayesine tanıklık ediyoruz. Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hibe desteği ve fuarlarla pazar desteği sağlıyoruz. Göreve geldiğimizde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısını 53’e yükselttik" dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında Hatay’da düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri’nde ’Hayat Hatay’ projesinin dikkat çektiğini ve Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ile rol model olarak önerildiğini vurgulayan Vali Masatlı, bölgesel kalkınma ve kültürel mirasın korunması açısından önem taşıyan projeye tüm Türkiye’den destek beklediklerini belirtti. Masatlı, "Hatay’ın tescilli ürünlerinden vazgeçmeyen, gastronomiye ilgi duyan herkesi ’Hayat Hatay’ adresini ziyaret etmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.