Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu yıl Ramazan ayı boyunca düzenlenecek "Külliye’de Ramazan" etkinlikleri ile başkentlilere unutulmaz bir Ramazan deneyimi sunuyor. Etkinlikler, halkla buluşarak, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama imkanı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen etkinlikler, Külliye’nin farklı alanlarında yer alan açık hava alanları ve salonda çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelerle zenginleştiriliyor. Programlar, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir ortam oluştururken, aynı zamanda İslam dünyasının geleneksel Ramazan uygulamalarını modern bir dille harmanlıyor.

Çocuklar Ramazan’ın manevi havasını yaşayacak

Külliye’deki etkinliklerde Ramazan’a özgü dini sohbetler, ilahi dinletileri, hat sanatı sergileri, geleneksel Ramazan sahneleri ve çeşitli atölye çalışmaları yer alıyor. Etkinliklerin bir diğer önemli parçası ise çocuklar için düzenlenen Ramazan temalı atölye ve etkinlikler. Çocuklar, Ramazan’ın manevi değerleri hakkında bilgilendirilirken eğlenceli bir şekilde vakit geçirme fırsatı buluyor.

Bu yılki etkinliklerin, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma gibi manevi değerlerine vurgu yapmayı amaçladığını belirten yetkililer, etkinliklerin halkla iç içe olmanın yanı sıra kültürel mirası yaşatma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme gibi önemli hedefleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Külliye’de Ramazan" etkinliklerinin, Ramazan’ın sadece ibadet yönüyle değil, sosyal yönüyle de halkla buluşmayı amaçladığı vurgulandı.

Külliye’de kültürel ve dini açıdan derinlemesine bir deneyim yaşanıyor

Külliye’deki etkinliklere katılım ilk günden yüksek. Ramazan’ın manevi havasını en iyi şekilde yaşamak isteyen Ankaralılar, etkinlikler için erken saatlerde Külliye’ye gelerek bu özel deneyimi yaşamak için sıraya giriyor. Ziyaretçiler, hem kültürel hem de dini açıdan derinlemesine bir deneyim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Ramazan geldiğinde insanın içini huzur kaplıyor"

Eşi ve çocukları ile birlikte "Külliye’de Ramazan" etkinliklerine katılan Serpil Tunç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan geldiğinde insanın içini huzur kaplıyor. Tabi ki maneviyatı çok yüksek. Güzel geçiyor. Çok dolu dolu her yer. Çocuklar çok güzel eğleniyor. Çok beğendik. Yüz boyamaya katıldılar. Karagöz evine girdiler. Sahneyi çok beğendiler. Biraz sonra masal evine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin gelmesi lazım"

Ortaokulda 6’ncı sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Tunç ise açıklamasında, "Oruç tutuyorum. Mutluluk sabır ve küslüklerin bittiği bir gün olarak. Bence çok güzeller. Masal sahnesini çok beğendim. Gezdim, ortam çok güzel. Burası çok güzel, herkesin gelmesi lazım" ifadesini kullandı.

"Her yıl yapılmalı"

Asya Köksal ise açıklamasında, "Benim için mutluluk, güzellik ve insanların güzel anlarını paylaştığı bir ay. Oruç tutuyorum. Etkinlikler çok güzel, her yıl yapılmalı" dedi.

Etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Külliye’de Ramazan" etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Külliye, halkı misafir etmek için kapılarını açmaya devam edecek, katılımcılar çeşitli programlardan faydalanarak Ramazan ayını daha anlamlı bir şekilde geçirme fırsatı bulacaklar.